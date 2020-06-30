VALİLİKTEN ASKER UĞURLAMASI UYARISI - Son Dakika

VALİLİKTEN ASKER UĞURLAMASI UYARISI

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada son günlerde İstanbul'da yapılan asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı açıklandı.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada son günlerde İstanbul'da yapılan asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, "İstanbullulardan, sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz." denildi.

İstanbul Valiliği asker uğurlamalarında kuralları ihlal eden, havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye atanların yakalandıklarını ve haklarında işlem yapıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada," Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

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Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, (3) sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve (3) araç trafikten men edilmiştir.

Dün akşam saatlerinde; Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli'nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır.  Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.  Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.  Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir. " denildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:20 Kaynak: DHA

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