Valilikten av sezonu açıklaması - Son Dakika
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Valilikten av sezonu açıklaması

6 saat önce

Adıyaman Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağını belirtti.

Valilikten av sezonu açıklaması, System.String[]

Adıyaman Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık

faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve

erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının

yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı

davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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