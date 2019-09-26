Son Dakika Haberleri: Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı

57 dakika önce

ŞANLIURFA Valiliği, bağ evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin terör suçluları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı, System.String[]

ŞANLIURFA Valiliği, bağ evleri ile yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık evlerin terör suçluları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazlı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında hafta sonu veya tatil günlerinde kullandıkları bağ evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısını yaptı. Açıklamada, terör suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahısların bu evleri kullanabileceklerine vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler sebebiyle kurulan yapılarda yaşayan vatandaşlarımız, yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine dönme hazırlığı yapmaktadır. Bu gibi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı hem de ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, terk edilen ev ve yapılarda değerli eşya, gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir.Valiliğimizce alınan tedbirler, genel bir emirle kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize ve muhtarlıklarımıza iletilmiştir. Her zaman devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı
İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 15:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilikten bağ evlerine karşı terör uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]