VALİLİKTEN BAŞAKŞEHİR'DEKİ FABRİKA YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği'nden Başakşehir 'de çıkan fabrikada yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi 'nde konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, 05.13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edildi. Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; otuz iki

araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Fabrika'da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi.