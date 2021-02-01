İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi" açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi" açıklaması

01.02.2021 07:43
İstanbul Valiliği'nden "Boğaziçi" açıklaması

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada korona virüs tedbirlerini hatırlatarak, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin...

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada korona virüs tedbirlerini hatırlatarak, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının yasaklandığı vurgulandı.

İstanbul Valiliği bugün Boğaziçi Üniversitesi önünde sivil toplum kuruluşlarınca yapılan eylem çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, korona virüs tedbirleri hatırlatılarak, "Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır. Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir".

(İHA)

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Beşiktaş, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

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