Valilikten Çaldıran'daki donma ile Bahçesaray ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten Çaldıran'daki donma ile Bahçesaray ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ ilgili açıklama - Son Dakika

Valilikten Çaldıran'daki donma ile Bahçesaray ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ ilgili açıklama

7 saat önce

Van Valiliği, Çaldıran'daki donma, Bahçesaray'daki çığ olayı ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığla ilgili yapılan çalışmaları duyurdu.

Valilikten Çaldıran'daki donma ile Bahçesaray ve Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ ilgili açıklama, System.String[]

Van Valiliği, Çaldıran'daki donma, Bahçesaray'daki çığ olayı ve Çatak- Pervari kara yoluna düşen çığla ilgili yapılan çalışmaları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekiplerin, yoğun kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ekiplerin hava şartlarının uygun olması durumunda tekrar bölgeye gönderilecekleri kaydedildi.

Bahçesaray'daki çığ düşmesi

Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıkan AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin de yoğun kar ve tipi dolayısıyla bölgeye ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğünü değerlendiriyoruz. Ekipler yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hava şartlarının uygun, yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacak."

Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığ

Açıklamada ayrıca bölgede etkili olan kar sonrası Çatak-Pervari kara yoluna 2 çığ düştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatak-Bahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da iki ayrı çığ düştü. Ekipler, Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile Van-Çatak kara yolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor."

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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