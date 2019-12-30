Valilikten cam fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Valilikten cam fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği tarafından, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir cam fabrikasında yaşanan kazan patlamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten cam fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği tarafından, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir cam fabrikasında yaşanan kazan patlamasına ilişkin açıklama yapıldı.


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) yapılan bir ihbarda, Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında işyerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda (1) kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak kurtarılan (7) kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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