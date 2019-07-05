Valilikten camide çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili açıklama
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Gaziantep Valiliği'nce, Yasin Kaplan Camisi'nde çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.
Gaziantep Valiliği'nce, Yasin Kaplan Camisi'nde çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Açıklamada, Yasin Kaplan Camisi'nde çocukların oyun oynadığı görüntülerle ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.
İncelemede, konunun yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların ders arasındaki oyunlarından ibaret olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada görüntüleri kullanarak yabancılar üzerinden halkı kin ve nefrete sevk edecek algılar oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Çocukların masumca davranışlarını bile şehrimizi karıştırmak için kullanan hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır."
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