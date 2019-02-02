Valilikten Canlı Bomba Açıklaması
30 dakika önce
Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
Şanlıurfa
Valiliği, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü
önünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırı yapıldığı yönündeki haberler üzerine Valiliğimizce açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 02.02.2018 tarihinde 20.30 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir şahsın 'Üzerimde bomba var' demesi üzerine görevli nöbetçi memurlar tarafından ilk önce havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışılmış, ısrarı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
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