VALİLİKTEN ÇEVİK KUVVETİN SAHNEDE ÖNLEM ALDIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

VALİLİKTEN ÇEVİK KUVVETİN SAHNEDE ÖNLEM ALDIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

20.07.2022 17:35

AFYONKARAHİSAR Valiliği, Emirdağ ilçesinde düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde çevik kuvvet polislerinin konser sırasında sahnede önlem aldığı görüntülerin tartışılması üzerine açıklama yaptı.

AFYONKARAHİSAR Valiliği, Emirdağ ilçesinde düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde çevik kuvvet polislerinin konser sırasında sahnede önlem aldığı görüntülerin tartışılması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır denildi.

Emirdağ'da düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un konseri sırasında sahnede çevik kuvvet polislerinin yer alması, sosyal medyada gündem oldu. Eleştiriler üzerine Afyonkarahisar Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. 'Emirdağ Gurbetçi Festivali'nde çekilen ve sosyal medyada manipüle edilen görüntüye istinaden basın açıklaması' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi

12- 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Emirdağ Belediye Başkanlığı organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın paydaşlığında, otogar alanı içerisinde 15'inci Emirdağ Gurbetçi Festivali düzenlenmektedir. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Gurbetçi Festivali'ne bu yıl yoğun bir katılım gerçekleşmiş ve pazar günündeki etkinliklere beklenenin çok üstünde, 40 bini aşkın vatandaşımız iştirak etmiştir. Bu çerçevede 17 Temmuz tarihindeki etkinliklerin bitişinde, bariyerleri zorlayan ve sahneye çıkmaya çalışan ön taraftaki kalabalığın sahneye yönelmesi ile vatandaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tedbir almak zorunda kalmıştır. Konser, spor müsabakaları, toplumsal olaylar gibi hadiselerde kamu düzenini korumak ve gerekli tedbirleri almak kolluğun asli görevleri arasındadır. Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır. Alınan tedbirlerden sadece son bir dakikalık görüntüyü alarak sosyal medyada negatif algı oluşturabilmek için polisimizi aşağılayan çirkin yakıştırmalarla yapılan paylaşımları akıl ve mantıkla, iyi niyet ve samimiyetle izah etmek mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! Edremit Belediye Başkanı Arslan'dan Sibel Can konserinde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama Edremit Belediye Başkanı Arslan'dan Sibel Can konserinde yaşanan gerginlikle ilgili açıklama
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİLİKTEN ÇEVİK KUVVETİN SAHNEDE ÖNLEM ALDIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: VALİLİKTEN ÇEVİK KUVVETİN SAHNEDE ÖNLEM ALDIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement