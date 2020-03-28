Valilikten çocukların market ve pazarlara alınmaması kararı - Son Dakika

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Valilikten çocukların market ve pazarlara alınmaması kararı
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
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