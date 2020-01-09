VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

İstanbulİstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

İstanbul

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda çöken bina ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.


İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geç gelen trafik cezaları sürücüleri mağdur etti! Borçlarını ödeyemeyenler, araçlarını satmak zorunda kaldı
İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak

Son Dakika Haberleri
18:02 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:00 Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Son Dakika
17:59 Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:59 Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
17:58 Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VALİLİKTEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]