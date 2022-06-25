Valilikten Dodurga belediye başkan adayına tehdit iddiasına ilişkin açıklama

Çankırı Valiliği, 3 Temmuz'da seçim yapılacak Dodurga beldesinde Adalet Partisi adayının tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, seçim faaliyeti yürüten Adalet Partisi'nin kadın çalışanlarının kaldığı misafirhanenin girişine kanlı bir ceket bırakıldığı yönünde ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine durumun nöbetçi savcıya bildirildiği ve araştırmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada, kanlı ceketi misafirhanenin girişine F.K. isimli bayanın bıraktığı anlaşılmıştır. F.K, torunları ile küçükbaş hayvan kestiklerini ve dinlenmek için söz konusu misafirhanenin merdivenine oturduklarını, merdivenin soğuk olmasından dolayı üzerine oturmak için ceketi merdivene koyduğunu ve orada unuttuğunu beyan etmiştir. Adalet Partisi yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Dodurga beldemizde yapılacak seçimin güven içinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler sürekli ve eksiksiz olarak alınmaktadır."