Kilis Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Kilis Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

13.04.2022 17:41
Kilis Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kilis Valiliği, vatandaşları valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Kilis Valiliği, vatandaşları valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin valiliğin adını kullanarak çeşitli iş yerlerini ve hayırsever iş adamlarını arayarak para istediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu ve benzeri bir durum ile karşılaşılması halinde, polis (155), jandarma (156) ya da valiliğimize ait (0348 8131012) veya Özel Kalem Müdürlüğümüze ait 0505 218 28 55 numaraları ile irtibat kurarak bilgi paylaşılmasını önemle rica ederiz." denildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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