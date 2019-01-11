Valilikten "Dolandırıcılık" Uyarısı

Kayseri Valiliğinden, kamu yöneticilerinin adını ve unvanını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri Valiliğinden, kamu yöneticilerinin adını ve unvanını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu yöneticilerinin adını ve unvanını kullanarak verilen hesaplara para yatırılmasını talep eden dolandırıcılara vatandaşların itibar etmemeleri gerektiği bildirildi.



Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların emniyet birimlerine haber verilmesi istenen açıklamada, "Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve Valilikte çalışan kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur." denildi.

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