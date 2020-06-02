Valilikten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

DENİZLİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, iş insanlarının telefonla arandığı; Vali Hasan Karahan, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün isimleri kullanılarak, 'Covid-19 yardımı' ile 'solunum cihazı parası' adı altında bağış istendiği uyarısı yapılarak vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Hasan Karahan, Vali Yardımcıları ve Özel Kalem Müdürü'nün adları kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtilip, "İş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Covid-19 yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle Valiliğimiz adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur" denildi.