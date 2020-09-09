Valilikten dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Valilikten dolandırıcılık uyarısı
Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı bir açıklamada, valiliğin ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı bir açıklamada, valiliğin ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği, cep telefonuyla vatandaşları arayarak valiliğin adını kullanıp yardım talebinde bulunan şahıs ya da şahıslara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Valiliğin açıklamasında, "Son günlerde çeşitli bahanelerle valiliğimizin ismi kullanılarak vatandaşlarımızın telefonla arandığı ve yardım adı altında para talep edildiği öğrenilmiştir. Valiliğimiz ve bağlı kurumlar ile bu kurumlarda çalışan kamu personelinin ismi kullanılarak ve vatandaşımızın iyi niyeti suistimal edilerek, çıkar sağlamayı amaçlayan bu amaçlı arama ve girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi ve bu tür teşebbüslerin gecikmeden kolluk birimlerimize bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı