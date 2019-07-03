Son Dakika Haberleri: Valilikten eğlence mekanlarına 'gürültü' denetimi
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Valilikten eğlence mekanlarına 'gürültü' denetimi

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, eğlence mekanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

Valilikten eğlence mekanlarına 'gürültü' denetimi, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, eğlence mekanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı. Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmelikte yer alan sınırların dışında gürültü seviyesi olan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Valiliğimize intikal eden gürültü kirliliğine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle 01 Temmuz 2019 tarihinde; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda; müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırılmıştır. Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri yasal zorunluluktur. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:38 Kaynak: DHA
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Güncel
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