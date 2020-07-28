VALİLİKTEN ESENYURT'TA ANNEANNE VE TORUNUNUN ÖLDÜĞÜ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

Alper KORKMAZ-Ersan SAN 7 İSTANBUL Valiliği'nden Esenyurt'ta anneanne ve torunun öldüğü yangına ilişkin açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında," İlçemiz Atatürk Mahallesi 226. Sokak No: 24'te bulunan beş katlı binanın giriş katında saat 08.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aynı aileden iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç (3) vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız 112 Acil Sağlık ekiplerimizce yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edilmiştir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.