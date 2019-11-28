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Valilikten fırtına uyarısı

6 saat önce

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

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Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.


Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, " Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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