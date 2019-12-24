Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valiliği, il ve ilçelerde farklı noktalarda 11 yangın çıktığını, bunlardan 7'sinin söndürüldüğünü, 4'ünün devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve ilçelerinde farklı noktalarda 11 yangın çıktığı belirtildi.

Yangınlardan 7'sinin söndürüldüğü, 4'ünün devam ettiği kaydedilen açıklamada, yangınlara 24 araç, 81 personel ve vatandaşların katkılarıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangınların ağırlıkla örtü yangını şeklinde, köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında olduğuna işaret edilerek, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nem düşüklüğü sebebiyle meydana gelen yangınlar konusunda halka gerekli bilgilendirmeler ve uyarıların yapıldığı bildirildi.