Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Giresun Valiliği, il ve ilçelerde farklı noktalarda 11 yangın çıktığını, bunlardan 7'sinin söndürüldüğünü, 4'ünün devam ettiğini bildirdi.

Valilikten Giresun'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Giresun Valiliği, il ve ilçelerde farklı noktalarda 11 yangın çıktığını, bunlardan 7'sinin söndürüldüğünü, 4'ünün devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve ilçelerinde farklı noktalarda 11 yangın çıktığı belirtildi.

Yangınlardan 7'sinin söndürüldüğü, 4'ünün devam ettiği kaydedilen açıklamada, yangınlara 24 araç, 81 personel ve vatandaşların katkılarıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangınların ağırlıkla örtü yangını şeklinde, köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında olduğuna işaret edilerek, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nem düşüklüğü sebebiyle meydana gelen yangınlar konusunda halka gerekli bilgilendirmeler ve uyarıların yapıldığı bildirildi.

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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