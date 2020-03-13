VALİLİKTEN GİRİŞ YASAĞI OLAN YOLCU İÇİN GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Türkiye 'ye giriş yasağı olan Tunuslu yolcunun hava limanında tutulmasına ilişkin görüntülü açıklama yaptı.

Açıklamada, "12 Mart 2020 Perşembe günü saat 12.45'te Belgrad'tan İstanbul Havalimanına gelen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi adlı şahıs hakkında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce alınan "genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı" kararı uyarınca ülkemize girişi yapılmamıştır. Yapılan kontrollerde Kabul Edilemez Yolcu (INAD ) olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Havalimanı Çalışma Grup Başkanlığı görevlilerine teslim edilerek, gelmiş olduğu ülkeye geri gönderme işlemleri yapılmak üzere Kabul Edilemeyen Yolcu Bekleme Salonunda beklemeye alınmıştır. " denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınmıştır. Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır. Olayın bütün süreçleri güvenlik kamera kayıtlarında bulunmakla birlikte, görevli personel tarafından şahsın yaralanmasına neden olacak herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Konuyla ilgili idari işlemler devam etmektedir"

Görüntü Dökümü

-Valilik tarafından paylaşılan Tunuslu yolcunun görüntüsü

- İstanbul