Valilikten halka teşekkür mesajı - Son Dakika

Kütahya Valiliği, halkın 'Evde kal' çağrısına uyması sebebiyle teşekkür mesajı yayınladı.



Yapılan açıklamada, "Korona virüs Covid-19 salgını ile mücadelede kritik Mart ayını, Kütahya olarak, en az vaka sayısı ile geride bıraktık.Kütahyalı hemşehrilerimize, bu süreçte göstermiş oldukları destekten dolayı, şükranlarımızı sunuyoruz.Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin fedakar çalışanlarına teşekkür ediyoruz.Uzmanların çağrısına ve devletimizin almış olduğu tedbirlere riayet ederek, Nisan ayında da; evde kalmaya, sosyal izolasyona, bulunduğumuz şehirden, kasabadan, köyden ayrılmamaya, seyahate çıkmamaya gayret gösterelim. Aksi takdirde, hem kendi sağlığınızı, hem de sevdiklerinizin sağlığını ciddi olarak tehlikeye atmış olursunuz. İhtiyaç duyduğunuz her anda bizler yanınızda olmaya devam edeceğiz" denildi. - KÜTAHYA