Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama - Son Dakika

Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama

7 saat önce

Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama, System.String[]

Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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