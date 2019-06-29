Valilikten Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
47 dakika önce
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Heybeliada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul
Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Heybeliada Çamlimanı mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili olarak İstanbul Valiliği bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Bugün saat 15: 00'de Adalar
ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16: 30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı
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