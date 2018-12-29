Valilikten Hurda Araç Uyarısı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyette bırakılmış, kullanılmayan taşıtlar, çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri açısından risk oluşturmaması için bulundukları yerlerden kaldırılacağını duyurdu.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği
, cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyette bırakılmış, kullanılmayan taşıtlar, çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri açısından risk oluşturmaması için bulundukları yerlerden kaldırılacağını duyurdu.
Düzce Valiliği tarafından hurda araçlarla ilgili karar alındı. Alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, şehirde herhangi bir nedenle cadde, sokak ve boş arazilere bırakılmış, kullanılmayan araçlar ve bunların bütünü oluşturan parçaların; çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri gibi durumlar açısından risk oluşturacağı belirtildi. Alınan karar kapsamında öncelikle bu araçların ruhsat sahiplerine, kaldırmaları için tebligat yapılacak. Gönderilen tebligat doğrultusunda araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince işlem yapılacak ve araçları kaldırılacak. Ruhsat sahibi bilinmeyen araçlar ise kolluk güçleri tarafından kaldırılacak. şehir sınırları içinde atıl bulunan bu tip araçların kaldırılması ile başta asayiş ve terör riski taşıyabilecek durumlar olmak üzere kent estetiği ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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