Son Dakika Haberleri: Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama
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Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama

1 saat önce

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya İmam Hatibe Ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Valilikten 'İmam hatip dayatması' iddiasıyla ilgili açıklama, System.String[]

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya İmam Hatibe ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.


Kocaeli'de imam hatip okuluna gitmeyi reddettiği için 56 öğrencinin ortada kaldığı, Vali'nin velilere "Ya imam hatibe ya evinize" dediği iddia edilmişti.

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Kocaeli, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 
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