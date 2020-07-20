Valilikten İranlı kadının 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Valilikten İranlı kadının 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 'İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğine' ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. 17.07.2020 tarihinde İran Air IR719 sefer sayılı uçak ile ülkemize gelen İran uyruklu Maryam Bayati isimli yolcu, Ç-120 (vize/vize muafiyeti/ikamet izni ihlali sebebiyle idari para cezası 5 yıl men) tahdit kaydı ve şahsın özel meşruatlı vizesinin bulunmaması nedeniyle yurda alınmamıştır. Adı geçen yolcu, süresi içerisinde ülkemizi terk etmemesi nedeniyle cezalı duruma düşmesi ve cezasını ödemeden çıkış yapması sonucu İran vatandaşlarına tanınan 90 günlük vize muafiyeti hakkını kaybetmiştir. Yolcunun ülkemize tekrar giriş yapabilmesi için İran Büyükelçiliğimizden vize alması gerekmektedir. Yolcuya ülkemize vizesiz giriş yapmış durumdaki diğer yolculara uygulanan standart prosedür uygulanmış, 18.07.2020 tarihinde İran Air IR718 sefer sayılı uçak ile İran'a uçuş planlaması yapılmış ancak uçuşun iptal olması nedeniyle gönderilememiştir. Bilet alması halinde ülkesine başka havayolları veya aktarmalı gidebileceği bildirilen yolcu, Mahan Air isimli şirketin 21.07.2020 tarihinde planlanan İran uçuşuna bilet almıştır" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:54 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Valilikten İranlı kadının 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika 20:57 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 20:17 İzmir'de yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor