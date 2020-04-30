Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı - Son Dakika

Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı

18 dakika önce

Tokat'ta evden uzaklaştırma kararı olan baba, mahkeme kararı gereği her hafta çocukları ile görüşme izni bulunsa da, korona virüs salgını önlemleri kapsamında çocukları sokağa çıkamadığı için bir aydır çocukları ile görüşemedi, babanın çocuklarını görebilmek için Tokat Valiliğinden istediği...

Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı, System.String[]

Tokat'ta evden uzaklaştırma kararı olan baba, mahkeme kararı gereği her hafta çocukları ile görüşme izni bulunsa da, korona virüs salgını önlemleri kapsamında çocukları sokağa çıkamadığı için bir aydır çocukları ile görüşemedi, babanın çocuklarını görebilmek için Tokat Valiliğinden istediği izin talebini de reddedildi

Tokat'ta 20 yıllık evli 2 çocuk babası Zihni Kurulur (40) eşi F.A.Z (42) ile aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında evden uzaklaştırma kararı verilen baba yaklaşık 7 aydır evinden uzakta yaşıyor. Çocukları ile mahkeme kararı gereği dışarıda buluşabilen Kurulur, korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaşından altına bulunanların sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle görüşemiyor. 19 yaşındaki kızı ve 12 yaşında oğlu ile yaklaşık bir aydır görüşemeyen baba, çocuklarının dışarı çıkmasına izin verilmesi için birçok yere başvurduğunu ama sonuç alamadığını söyledi. Tokat Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünde ilgili birimlerle görüşmesine rağmen sonuç alamadığını belirten baba özel bir izinle çocuklarına kavuşmak istiyor.

Çaresiz kaldı

Özel sektörde çalışan Kurulur, çocuklarını görmek kendisine izin verilmediğini belirtip "6284 sayılı yasanın mağdurlarındanım. Yaklaşık 7 aydır evimden uzakta yaşıyorum. Korona virüs salgını nedeniyle çocuklarımın yaşları kurtarmadığı için evden çıkamıyorlar. Benimde uzaklaştırma kararım olduğu için yasayı ihlal edeceğimden dolayı evime gidip çocuklarımı göremiyorum. Bundan önceki süreçte okula giderken dışarıda parkta rahat bir şekilde buluşa biliyorduk. Ben şu an korona virüs salgını nedeniyle dediğim gibi dışarı çıkarmıyorlar ve ben de onlara uzaklaştırmam olduğu için yanlarına gidip kendilerini göremiyorum. Bu süreçte ilgili birimlerden destek istedim ama herhangi bir destek göremedim. Kolluk kuvvetlerine gittiğimde 'illa bir darp şiddet bir şey mi olması lazım ki bana yardım edeceksiniz?' diye söyledim de yine yanaşılmadı. Böyle bir mağduriyetim var" dedi.

"Evlatlarını da görmek, onlarla da hasret gidermek istiyorum"

Yaşadığı süreci dile getiren Kurulur, "6284 sayılı yasa Türkiye'nin bence kanayan bir yarası. Türk aile birliğinin temelden ciddi anlamda sarsılmasına birçok olumsuz olanaklar sağlayan bir yasa olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddet evet ben de karşıyım 20 yıllık evliliğim süresince 19 yaşında kız evladım ve eşime bir fiske dahi vurmadım. Herhangi bir suretle bir baskıda bir şiddetle bulunmadım ama bu yasadaki boşluklardan dolayı delil şahit gözetmeksizin kadının beyanı esastır dan dolayı evimden 7 aydır uzaktayım. Son 40 gündür de evlatlarımı göremiyorum. Evlatlarını da görmek bir şekilde onlarla da hasret gidermek istiyorum. Tabiri caizse bu süreçte onları benim psikolojik bir desteğimdi, onlardan da uzak kalmak biraz daha benim moral ve motivasyon olarak yıprattı. 6284 sayılı yasanın da mağduru bir Türk erkeği olarak, bu yasanın bizim aile yapımıza uygun olmadığını bir kere zar buradan yetkililere dile getirmeyi ve bunu bir kez daha gözden geçirmenizi rica ediyorum. Yasa tabiri caizse hani bir Türk ailesine 'karı koca arasına şeytan bile girmez' derler. Bunu bir yabancı anlatamazsınız ama Türk ailesini anlatırsınız. Tabiri caizse şu an bu yasa şeytandan daha üstün diyebilirim" diye konuştu.

Çocuklarının fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor

Yaklaşık bir aydır çocuklarını göremediğini belirten Kurulur, "Buradan sizin aracınızda 12 yaşındaki oğlumla, 19 yaşındaki kızıma, ikisi de buradan çok özlediğimi dile getirmek istiyorum. Evlat bir insanın yaşam için hayattaki mücadelesi için çok büyük etkenlerden unsurlardan bir tanesi diyebilirim. Yaşam kaynağımdı onlar. Onlardan uzak olmak, seslerini dahi duyamamak insanı ciddi anlamda demoralize ediyor. Onları buradan özlediğimi sizin aracınızda tekrar dile getirmek en kısa sürede görüşmek buluşmak istiyorum. Şuanda sadece telefonda fotoğraflarına bakabiliyorum. Yasadaki mağduriyetten dolayı uzaklaştırma tedbir kararından dolayı evime gidemiyorum. Yaşları kurtarmadı için korona virüs salgından dolayı onlar dışarıya çıkamıyorlar. Böyle bir olumsuzluk var. Belki Türkiye'de ender istisnai durumlarda bir tanesi de diyebilirim. Yetkililerden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı

Valilik izin vermedi

Çocukları ile görüşebilmek için çalmadığı kapı bırakmadığını ifade eden kurulur, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Vefa Sosyal Destek gurubu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Valilik, Emniyet aile içi şiddet bürosu gibi birçok yere gittiğimde olumlu bir sonuç alamadım. Bu mağduriyetimi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yetkililere sesleniyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Devlet bu zor günlerde insanlara temel gıda ihtiyaçlarını götürüyor. Ben bunların hiçbirini talep etmiyorum. Ben evladımı istiyorum. Onunla görüşebilmek istiyorum" - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:54 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı 5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı         
14:16
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti         
14:09
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 16:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Valilikten izin çıkmayınca çocuklarına kavuşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]