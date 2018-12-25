Son Dakika Haberleri: Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

38 dakika önce

Ankara Valiliğince, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı, System.String[]
Ankara Valiliğince, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:23 

Ankara, Ekonomi
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