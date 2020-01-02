Valilikten 'kayıp şahıs' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Valilikten 'kayıp şahıs' açıklaması - Son Dakika

Valilikten 'kayıp şahıs' açıklaması

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin dün kayıp olduğunu bildirdiği Alzheimer hastası Azmi Bayar (86) için Samsun Valiliği tarafından 56 jandarma, 14 AFAD ve 5 dalgıç personeli ile arama çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Valilikten 'kayıp şahıs' açıklaması, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin dün kayıp olduğunu bildirdiği Alzheimer hastası Azmi Bayar (86) için Samsun Valiliği tarafından 56 jandarma, 14 AFAD ve 5 dalgıç personeli ile arama çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.


Valilik tarafında yapılan açıklamada, "Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi Sindel mevkisinde ikamet eden Alzheimer hastası Azmi Bayar (86) isimli vatandaşımızın kaybolduğu bilgisinin oğlu Yusuf Bayar tarafından resmi makamlara bildirilmesi üzerine aynı gün ekipler oluşturularak arama faaliyetlerine başlanmıştır. Hali hazırda 56 jandarma, 14 AFAD ve 5 dalgıç personeli ile arama çalışmalarına devam edilmektedir. Dalgıçlar tarafından Göksu Deresi'nde arama çalışmaları yapılmakta olup ayrıca havanın durumuna göre helikopterle havadan arama çalışmaları yapılacaktır. Azmi Bayar isimli vatandaşımızı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Çarşamba, Jandarma, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:29 Kaynak: İHA
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