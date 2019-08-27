Son Dakika Haberleri: Valilikten "kayıp suudi kadın" açıklaması
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Valilikten "kayıp suudi kadın" açıklaması

18 dakika önce

İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten
İSTANBUL Valiliği, bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos'ta müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde;
1- Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı,
2- 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği,
3- Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde "Bilgi Sahibi" sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır"



- İstanbul
İstanbul, Türkiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:48 Kaynak: DHA
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