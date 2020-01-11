Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Son Dakika

Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması

6 saat önce

İstanbul DHA İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması, System.String[]

İstanbul DHA

İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş, 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibariyle ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılantüm ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir" denildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi
Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
02:58 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
02:57 Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Son Dakika
02:47 Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 03:35:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]