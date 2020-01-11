Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Son Dakika

İstanbul DHA

İastanbul Valiliği Kilyos açıklarında dün meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kazanın ardından kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün 08.00'den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir.

Bu kapsamda; Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş, 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibariyle ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılantüm ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir" denildi.