Valilikten kontrol amaçlı siren uyarısı - Son Dakika

Eskişehir Valiliği, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü kontrol amacı ile siren çalınarak test yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü olması münasebetiyle 10 Kasım 2020 Salı günü saat 09.05'te İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kuruluşların sirenleri iki dakika süre ile "Sarı İkaz" şeklinde çalınacaktır. İlimizde kurulu ve mevcut bulunan sirenler 4 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 08.00 ile saat 12.00 arasında kontrol amaçlı kısa süreli çalınarak test edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR