Valilikten 'korona virüs' açıklaması: "Hastadan gönderilen testler negatif çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten 'korona virüs' açıklaması: 'Hastadan gönderilen testler negatif çıktı' - Son Dakika

Valilikten 'korona virüs' açıklaması: "Hastadan gönderilen testler negatif çıktı"

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs şüphesiyle hastanede gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Valilikten 'korona virüs' açıklaması:

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs şüphesiyle hastanede gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Valilikten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, korona virüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin'de başlayıp diğer ülkelere yayılan COVID-19 hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığımızca alınan en üst düzeyde tedbirler ilimizde de uygulanmaktadır. Yurtdışından gelen kişiler evlerinde takip edilmekte, hastalık belirtisi görüldüğü takdirde gerekli izolasyon önlemleri alınarak tedbir amaçlı gözlem altına alınmaktadır. Daha önce coronavirus vakası olan bir ülkeye seyahat öyküsü bulunan bu hastamız 03.02.2020 tarihinde Sungurlu Devlet Hastanemizde gözlem altına alınmış olup, hastadan gönderilen testler negatif çıkmıştır. İlimizde coronavirus vakası tespit edilen herhangi bir hastamız bulunmamaktadır."

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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