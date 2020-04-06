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Valilikten "Kovid-19'un İzmir'deki dağılımına" ilişkin haberlere yalanlama
21 dakika önce
İzmir Valiliği, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
İzmir Valiliği, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberler yer aldığı ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler yapılmakla beraber bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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