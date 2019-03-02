Son Dakika Haberleri: Valilikten Mansur Yavaş'a Saldırı İddialarına Yönelik Açıklama

Valilikten Mansur Yavaş'a Saldırı İddialarına Yönelik Açıklama

1 saat önce

Ankara Valiliği, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yönelik saldırı ihbarı alındığına dair çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Valilikten Mansur Yavaş'a Saldırı İddialarına Yönelik Açıklama, System.String[]
Ankara Valiliği, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yönelik saldırı ihbarı alındığına dair çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. CHP'nin Ankara Büyükşehit Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'a saldırı planlandığına dair ihbar alındığı iddiaları hakkında Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı' yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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