Valilikten motosiklet hırsızlığına karşı alarm sistemi uyarısı - Son Dakika

Valilikten motosiklet hırsızlığına karşı alarm sistemi uyarısı
Kütahya Valiliği, motosiklet hırsızlığına karşı vatandaşlara alarm sistemi kurma uyarısında bulundu.
Kütahya Valiliği, motosiklet hırsızlığına karşı vatandaşlara alarm sistemi kurma uyarısında bulundu.
Valilik açıklamasında, vatandaşlara motosikletlere kurulacak alarm sistemleri sayesinde hırsızlık olaylarından kurtulabilecekleri hatırlatılarak, "Alarm sistemleri sayesinde aracınıza yapılan herhangi bir müdahaleden haberdar olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA
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