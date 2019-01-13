Valilikten O Görüntüler Hakkında Açıklama

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve bir kadının bıçaklandığı şeklinde ulusal bir kanalda da habere konu olan olayı gerçekleştiren 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen ve bir kadının bıçaklandığı şeklinde ulusal bir kanalda da habere konu olan olayı gerçekleştiren 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, bir zanlı yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtı. Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda çekilen görüntülerde, bir kadını defalarca bıçaklıyor gibi yapan şahıs ve videoyu çeken şüphelilerin Ünye'nin adını farklı duyurmak için tiyatro yaptıkları ortaya çıktı.



Görüntülerde, kadına üzerinden çıkarıp kurgu üzerine saplayan kişinin olay yerinden kaçtığı görülürken, görüntüleri çeken kişilerin ise kadının yanına yaklaştığı görülüyor. Olayın gerçek gibi sosyal medyaya düşmesinin ve bir ulusal kanalda da haberlere konu olmasının ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları araştırmalar sonucunda bahse konu olayı gerçekleştiren 5 kişiyi tespit etti.



Görüntüler iddia üzerine gönderilmiş



Ordu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonucu Ünye ilçesinde böyle bir olayın yaşanmadığına dikkat çekilerek, detaylı incelenen görüntülerin bir kurgudan ibaret olduğu ifade edildi. Görüntülerin iddia üzerine paylaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilerek, "Söz konusu görüntülerin, 12 Ocak Cumartesi günü Ünye 1992 doğumlu S.V., Ünye 1992 doğumlu O.B., Ünye 2000 doğumlu A.T., Ünye 1989 doğumlu O.K., Ünye 1993 doğumlu Ü.A. isimli biri bayan toplam 5 şahıs tarafından kurgulandığı tespit edilmiştir. İçlerinden Ünye 1992 doğumlu O.B. ile Ünye 1992 doğumlu S.V.'nin kendi aralarında bu çektikleri kurgu görüntülerin bir ulusal televizyonun ihbar hattına gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri Ünye 1992 doğumlu O.B.'nin kendisine ait cep telefonundan televizyon kanalına gönderdiği anlaşılmış olup, konu hakkında Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç uydurmak' fiilinden gerekli adli işlem başlatılmıştır" denildi. - ORDU

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