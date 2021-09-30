Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

ÖĞRETMENİ AZARLAYIP OKULDAN KAVDU

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

VALİLİK OLAYI DOĞRULADI

Olayın gündeme gelmesinin ardından Artvin Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir"

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, olayın aniden ve beklenmedik bir anda yaşandığını söyledi.

Emiralioğlu kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün çok programlı anadolu lisesine, okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.

"BİZ KAPIKULU DEĞİL ÖĞRETMENİZ"

Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam, 'Sen kimsin, ücretli misin?' diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur.

Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki, biz kapıkulu değil öğretmeniz.

Öte yandan kaymakam tarafından sınıftan kovulan öğretmen, devlet memuru olduğu için olay hakkında konuşmaktan kaçınırken, kendisine ulaşmak istediğimiz Kaymakam Saygın'ın da toplantıda olduğu belirtildi."