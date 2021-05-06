Valilikten olay yaratan görüntülere cevap geldi: İnsani durum göz önüne alındı, ceza verilmedi - Son Dakika

Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidenlere polis tutanak tutmuş. Alışverişe torunun kullandığı elektrikli bisiklet ile gelen ve tutanak tutulan yaşlı kadın, "Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın" demişti. Bu haberin ardından açıklama yapan valilik kadına sadece tutanak tutulduğu ceza yazılmadığını ifade etti.

"İNSANİ DURUM GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.