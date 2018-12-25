Valilikten "Olga Ayık" Haberine Yalanlama

Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir Belediyesi tarafından kendilerine 3 defa ev tahsis edilmesine rağmen kendi istekleriyle çadırda yaşayan Devlet Türker ve kızı Olga Ayık hakkında yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir Belediyesi tarafından kendilerine 3 defa ev tahsis edilmesine rağmen kendi istekleriyle çadırda yaşayan Devlet Türker ve kızı Olga Ayık hakkında yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Göğsünde kitle çıkan Olga, yardım bekliyor" ve ötenazi talebiyle bir televizyon kanalında yer alan "Olga'nın yürek burkan dramı" başlıklı haberlerle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.



Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir Belediyesi tarafından kendilerine 3 defa ev tahsis edilmesine rağmen kendi istekleriyle çadırda yaşayan Devlet Türker ve kızı Olga Ayık hakkında yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Haberin yayınladığı gün olan 23 Aralık 2018 tarihinde aileye yapılan ziyarette, kendilerine yeni ev tahsis edilene kadar geçici bir süre konaklayabilecekleri otel ayarlandığı kaymakamlık personeli tarafından tebliğ edilmiştir. Fakat aile otele gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine 24 Aralık 2018 tarihinde ailenin Yakapınar ve Eski Misis mahallelerinde konaklayabilmeleri için Yüreğir Kaymakamlığı tarafından kiralık evler tespit edilmiştir. Fakat aile kiralık bir eve gitmek istemediğini belirterek çadırlarının bulunduğu arsanın içerisine ev yaptırılmasını talep etmişlerdir. Yapılan incelemede konakladıkları bölgenin "Birinci Derece Sit Alanı" olduğu tespit edilmiştir" denildi.



Aileye Yüreğir Kaymakamlığı ve diğer kamu kurumlarının daha evvel birçok kez yardım yaptığı belirtilen açıklamada, Olga Ayık'ın hastalıkları ve hastane hizmeti alamadığı hususlarındaki iddialarıyla ilgili incelemede, 2015-2017 yılları arasında Ceyhan Devlet Hastanesinde 32 defa muayene ve tedavi olduğu vurgulandı.



Olga Ayık'ın "Genel Sağlık Sigortası" kapsamında olduğunu ve tüm sağlık hizmetleri ve ilaç alımlarından ücretsiz yararlandığı kaydedilen açıklamada şunlara yer verildi:



"24 Aralık 2018 tarihinde Olga Ayık, İlçe Sağlık Müdürü ve Kaymakamlık personeli refakatinde Ceyhan Devlet Hastanesinde, Genel Cerrahi Polikliniğine kendi isteği üzerine tetkik ve tedavi için götürülmüştür. Ceyhan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı tarafından muayene ve tüm tetkikleri yapılmış olup, 3 ay sonra tekrar kontrole gelmesi önerisi ile reçeteye gerek olmadığı belirtilerek hastanın muayene tetkikleri sonuçlandırılmıştır. 24 Aralık 2018 tarihinde yapılan incelemede Olga Ayık'ın kanser hastası olmadığı yapılan tetkikler sonucunda da belirtilmiştir. 24 Aralık 2018 itibarıyla ameliyat olmasını gerektirecek bir rahatsızlığının olmadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca Olga Ayık ile yapılan görüşmede, kendisi de rahatsızlığının kanser olmadığını beyan etmiştir.



Aile, Yüreğir Kaymakamlığına yaptığı yardım taleplerinin bazılarında, Olga Ayık'ın kalp hastası ve kanser hastası olduğunu beyan etmiştir. Valiliğimiz ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza ulaşmak gayesindedir. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi bu ailemize de desteğimiz devam edecektir. Bu olayda ihmal, duyarsızlık ve kaynak yetersizliği söz konusu değildir. Bu vatandaşımıza da her türlü yardım devletimiz tarafından yapılmıştır." - ADANA

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