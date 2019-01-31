Son Dakika Haberleri: Valilikten Otobüs Firmalarına Uyarı

Valilikten Otobüs Firmalarına Uyarı

2 saat önce

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerini başta kış şartları olmak üzere yolcu güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Valilikten Otobüs Firmalarına Uyarı, System.String[]
Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerini başta kış şartları olmak üzere yolcu güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Yüksel, kentteki otobüs firmalarının temsilcileriyle Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Kış mevsimiyle trafikte çeşitli aksamaların yaşanabildiğini belirten Yüksel, otobüs firmalarının bu aksamalar karşısında yolcu güvenliğini sağlayacak tedbirleri almaları gerektiğini söyledi.

Yollardaki risklere karşı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ilave tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Yüksel, "Toplu taşımada can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde ek tedbirler alınarak mevzuatta yer alan diğer düzenlemelere göre otobüsler otogarlarda, yol kontrol noktalarında ve şok uygulamalar yoluyla tüm güzergahlarda etkin şekilde denetlenmelidir. Firma yetkililerinin otobüs sahiplerinin ve şoförlerin bu hususlara titizlikle riayet etmelerinin sağlanması noktasında çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Yüksel, firma yetkililerinden kış lastiği ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı, sürücülerin yeterli süre dinlenmeleri ve trafik kurallarına uymaları için gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Otobüs firmalarının sorun ve taleplerinin de görüşüldüğü toplantıya trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Ildız, Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun ve ilgili kamu kurum temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:26 Kaynak: AA

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