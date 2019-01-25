Son Dakika Haberleri: Valilikten Patlamayla İlgili Açıklama

Valilikten Patlamayla İlgili Açıklama

54 dakika önce

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten Patlamayla İlgili Açıklama, System.String[]
Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Hatay Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde bir binanın bodrum katında patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından saat 18.12'de olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır" denildi. Açıklama da olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da binada ve çevrede inceleme gerçekleştirdi. Görgü tanığı İsmail Taze, "Patlamanın olduğu yere koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

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