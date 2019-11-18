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Valilikten Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar hakkında açıklama
6 saat önce
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle bir süredir seferlerin yapılamadığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçak inişlerinin sağlanamadığını, kalkışların ise başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:38 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle bir süredir seferlerin yapılamadığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçak inişlerinin sağlanamadığını, kalkışların ise başladığını bildirdi.
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi.
Açıklamada, "Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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