VALİLİKTEN SAMATYA HASTANESİNDEKİ YANGIN AÇIKLAMASI
İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği'nden Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği'nden Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:31 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VALİLİKTEN SAMATYA HASTANESİNDEKİ YANGIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
Son Dakika Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi