Valilikten 'Sandalye ve tabureleri kaldırın' uyarısı - Son Dakika

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Valilikten 'Sandalye ve tabureleri kaldırın' uyarısı
6 saat önce
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada "Çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur" denildi.
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada "Çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur" denildi.
Kırklareli Valiliğince yapılan duyuruda, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında genelge ile kapatılan tüm iş yerlerimizin, özellikle çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur" denildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
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