Valilikten şehidin ailesine başsağlığı - Son Dakika

Valilikten şehidin ailesine başsağlığı

Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Hv. P. Asb. Çvş. Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Hv. P. Asb. Çvş. Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi. Açıklamada, "İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı, Mehmet - Keziban oğlu Hv. P. Asb. Çvş. Ethem Demirci, 12 Temmuz 2020 tarihinde Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu yaralanmış ancak sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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