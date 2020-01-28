Valilikten son dakika deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Valilikten son dakika deprem açıklaması - Son Dakika

Valilikten son dakika deprem açıklaması

18 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Valilikten son dakika deprem açıklaması, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı. Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - MANİSA

Kandilli Rasathanesi, Kırkağaç, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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