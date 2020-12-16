Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma - Son Dakika

Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma

16.12.2020 11:34
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma, System.String[]

SAMSUN'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler sırasında durdurulan aracın sürücüsü esnaf Gökhan Pala'ya (31) yumruk attığı öne sürülen polis memuru M.Ö., hakkında valilik tarafından idari soruşturma açıldı.

SAMSUN'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler sırasında durdurulan aracın sürücüsü esnaf Gökhan Pala'ya (31) yumruk attığı öne sürülen polis memuru M.Ö., hakkında valilik tarafından idari soruşturma açıldı.

Olay, 12 Aralık'ta Canik ilçesine bağlı Belediye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, esnaflık yapan Gökhan Pala ile eşi Cansu Pala, araçlarıyla Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderken, polis tarafından durduruldu.  Polis ekipleri, araç içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle Pala ailesine cezai işlem uyguladı. Bu sırada polis memuru M.Ö. ve Gökhan Pala arasında tartışma yaşandı. Polis memuru M.Ö., iddiaya göre Gökhan Pala'ya yumruk attı. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Cansu Pala, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından Samsun Valiliği olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Burnunda kırık ve iç kanama olan Gökhan Pala, kendisini darbeden polis memurundan şikayetçi oldu.

'YANIMA GELDİ VE BANA TERS TERS BAKMAYA BAŞLADI'Eşiyle birlikte Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gittiklerini ifade eden Gökhan Pala, "Yolda çevirme vardı, bizi de durdurdular. Sigara içiyordum arabada, maskem de takılı değildi. Maske takmadığım için ceza uyguladılar, ben de imza atmak istemediğimi söyledim. Motosikletli yunus polisi geldi, bana ters ters bakmaya başladı. Ben de rahatsız oldum, 'Ne bakıyorsun, bir şey mi oldu?' dedim. Cevap vermedi, arabayı ve beni aradı, ters hareketler yaptı. Bu sırada esnaf olduğumu söyledim ve dükkanıma çaya çağırdım. Bana sorular sorarak, beni kışkırtmaya çalıştı, sınırlarımı zorlamaya çalıştı. Ama ben ne küfrettim ne de argo bir kelime kullandım. 'Geleceğim sana çay içmeye' diyerek kafa salladı. Arabaya binerken, 'sivil hayatta gel yanımıza, gör nasıl bir insan olduğumuzu' dedim. Bu sırada kendisi bana yumruk attı" diye konuştu.'İLK MUAYENEDE 'ÇİZİK VAR' YAZIP YOLLADILAR'

Olayın ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini anlatan Pala, "Muayene oldum ve rapora, 'çizik var' yazıp yolladılar. Oradaki doktordan da şikayetçiyim. Ertesi sabah saatlerinde yüzüm falan şişmişti, başım ağrıyordu. Tekrar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim ve burnumda kırık olduğunu, iç kanama olduğunu söylediler. Tüm raporlarımı aldım ve bana yumruk atan polis memurundan şikayetçi oldum. Ben hakkımı aramak istiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Eşimin yanında bana yumruk atması zoruma gitti, o da çok şaşırdı ve üzüldü" ifadelerini kullandı.


- Samsun
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma
Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Valilikten sürücüye yumruk attığı öne sürülen polis hakkında soruşturma - Son Dakika


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